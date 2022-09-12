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Бельгия
12 сентября 2022, 21:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:28
350
1

Инсайдер: Сыч станет полноценным игроком Кортрейка

Бельгийский клуб рассчитает на украинца в долгосрочной перспективе

12 сентября 2022, 21:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:28
350
1
Инсайдер: Сыч станет полноценным игроком Кортрейка
УАФ. Алексей Сыч

Клуб «Кортрейк» из Бельгии выкупит права на защитника Алексея Сыча за 3 миллиона евро у львовского «Руха», утверждает журналист Игорь Цыганык. В договор аренды футболиста, который был заключен несколько дней назад, клубы включили опцию обязательного выкупа украинца. И «Кортрейк» ею воспользуется.

Также сообщается, что сделка по Сычу предусматривает процент от следующей продажи игрока. Речь идет о якобы 20%.

Алексей Сыч выступал за «Рух» с 2020 года. За первую команду львовян 21-летний защитник провел 18 матчей.

В чемпионате Бельгии «Кортрейк» занимает 14 место, имея 7 очков после восьми туров. 18 сентября новую команду украинца Сыча ждет встреча с «Андерлехтом».

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 1
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Gargantua
ну это действительно хорошие деньги
паренек перспективный, но инвестици рискованая
Козловский теперь совсем с ума сойдет ценники выставляя. Хотя там сбсн кроме Сапуги и продавать некого.
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