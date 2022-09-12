Инсайдер: Сыч станет полноценным игроком Кортрейка

Клуб «Кортрейк» из Бельгии выкупит права на защитника Алексея Сыча за 3 миллиона евро у львовского «Руха», утверждает журналист Игорь Цыганык. В договор аренды футболиста, который был заключен несколько дней назад, клубы включили опцию обязательного выкупа украинца. И «Кортрейк» ею воспользуется.

Также сообщается, что сделка по Сычу предусматривает процент от следующей продажи игрока. Речь идет о якобы 20%.

Алексей Сыч выступал за «Рух» с 2020 года. За первую команду львовян 21-летний защитник провел 18 матчей.

В чемпионате Бельгии «Кортрейк» занимает 14 место, имея 7 очков после восьми туров. 18 сентября новую команду украинца Сыча ждет встреча с «Андерлехтом».