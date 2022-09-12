Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров

​С 8 по 11 сентября состоялся 4-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.

По итогам 4 туров в турнирной таблице неожиданный лидер – «Колос» Ковалевка (10 очков из 12). Столько же имеет донецкий «Шахтер», но уступает первое место по разнице мячей.

Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1» (9 очков). Аналогичный показатель, но после 4 матчей – у «Зари» и «Вереса».

Первые очки в сезоне набрало киевское «Динамо» (3 балла), минимально победив «Львов».

В аутсайдерах после 4 туров находятся «Львов», «Кривбасс» и «Ворскла» (по 1 пункту).

🏆 УПЛ. 4-й тур

9 сентября

🔸 17:00. Рух Львов – Заря Луганск – 3:1

10 сентября

🔸 15:00. Кривбасс Кривой Рог – Верес Ровно – 0:1

– 0:1 🔸 17:00. Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1

11 сентября

🔸 13:00. Днепр-1 – Металлист 1925 Харьков – 3:0

– Металлист 1925 Харьков – 3:0 🔸 15:00. Колос Ковалевка – Металлист Харьков – 1:0

– Металлист Харьков – 1:0 🔸 17:00. Динамо Киев – Львов – 1:0

12 сентября

🔸 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 0:0

🔸 15:00. Ингулец Петрово – Минай – 1:2

Турнирная таблица УПЛ