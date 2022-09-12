Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1», первые очки набрало «Динамо»
С 8 по 11 сентября состоялся 4-й тур сезона Украинской Премьер-лиги.
По итогам 4 туров в турнирной таблице неожиданный лидер – «Колос» Ковалевка (10 очков из 12). Столько же имеет донецкий «Шахтер», но уступает первое место по разнице мячей.
Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1» (9 очков). Аналогичный показатель, но после 4 матчей – у «Зари» и «Вереса».
Первые очки в сезоне набрало киевское «Динамо» (3 балла), минимально победив «Львов».
В аутсайдерах после 4 туров находятся «Львов», «Кривбасс» и «Ворскла» (по 1 пункту).
🏆 УПЛ. 4-й тур
9 сентября
- 🔸 17:00. Рух Львов – Заря Луганск – 3:1
10 сентября
- 🔸 15:00. Кривбасс Кривой Рог – Верес Ровно – 0:1
- 🔸 17:00. Шахтер Донецк – Черноморец Одесса – 2:1
11 сентября
- 🔸 13:00. Днепр-1 – Металлист 1925 Харьков – 3:0
- 🔸 15:00. Колос Ковалевка – Металлист Харьков – 1:0
- 🔸 17:00. Динамо Киев – Львов – 1:0
12 сентября
- 🔸 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 0:0
- 🔸 15:00. Ингулец Петрово – Минай – 1:2
Турнирная таблица УПЛ
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