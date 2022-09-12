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  4. Юрий ГУРА: «Моменты были и у нас, и у Ворсклы»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 19:38 |
273
0

Юрий ГУРА: «Моменты были и у нас, и у Ворсклы»

Наставник «Александрии» – о безголевой ничьей с полтавчанами

12 сентября 2022, 19:38 |
273
0
Юрий ГУРА: «Моменты были и у нас, и у Ворсклы»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался после нулевой ничьей с «Ворсклой» (0:0) в матче 4-го тура УПЛ.

«Тяжелый был матч, я надеюсь, что и для «Ворсклы» он был тяжелым. То, как развивались события на поле… Мы забили со стандарта гол, но его ВАР отменил. А так по игре сделали правильные выводы после «Металлиста», немного перекроили состав и сегодня были мужчины на поле, которые доказали, что могут играть в футбол. Проявили бойцовские качества. Моменты были и у нас, и у соперника, думаю, что игра понравилась специалистам.

Такие матчи бывают. «Ворскле» тоже было тяжело, они настраивались на эту игру, ведь проиграли несколько предыдущих. Они выложились на все сто, как и мы. Нам, кстати, тоже было психологически тяжело после поражения. Теперь будет пауза, даем ребятам отдохнуть от нас и от нагрузок, чтобы побыли с женами, детьми, родителями.

А уже дальше будем готовиться, продолжать работать и двигаться вперед», - сказал Гура на послематчевой пресс-конференции.

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Юрий Гура Александрия Ворскла Полтава Ворскла - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник UA-Football
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