Юрген КЛОПП: «Мы сами довели себя до этой ситуации»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Я не хочу намекать «Аяксу», чего ожидать завтра вечером. Нам не нужно создавать заголовки перед игрой, создавать положительные заголовки после игр – это то, что мы делаем на поле. Но пока мы недостаточно последовательны (в этом сезоне).

Мне не нужно было много говорить о «Наполи». Игроки знают. Мы сами довели себя до этой ситуации. Каждый хотел разобраться сам. Нет структуры. У нас было четыре или пять дней абсолютной истины. Не для того, чтобы сбить игроков с ног, просто чтобы убедиться, где мы сейчас находимся, это отправная точка для нас, чтобы вместе решить проблемы на поле», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Аякс» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.