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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Наше первое место в УПЛ – ситуативное»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:44
406
0

Ярослав ВИШНЯК: «Наше первое место в УПЛ – ситуативное»

Наставник «Колоса» – о лидерстве в турнирной таблице

12 сентября 2022, 17:24 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:44
406
0
Ярослав ВИШНЯК: «Наше первое место в УПЛ – ситуативное»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу над харьковским «Металлистом» (1:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игра вышла тяжелой и интересной, две команды играли на победу. «Металлист» хорошо работал с мячом, старался играть первым номером. Есть быстрые и техничные игроки. Мы же отдали инициативу, но создали достаточно моментов на две команды, чтобы игра считалась интересной.

Игра «Колоса» не выстраивается за один день. Нужно стараться, чтобы мы контролировали ход игры. Плюс у нас было много брака в простых ситуациях, но такое случается.

Идет уже 4-й тур, а мы играем одной обоймой, которая готовилась еще с конца июня. Большая нагрузка легла на наших футболистов. Сейчас у нас достаточно игроков, поэтому во время паузы в УПЛ попробуем сделать свою игру более разнообразной благодаря новым футболистам в составе.

Меня радует, что у нас есть коллектив, который отдается на поле и заслуживает того, чтобы показывать результат. Первое место в УПЛ? Я понимаю, что оно ситуативное - мы не превосходим соперников на голову. Это первое место не должно ни на что влиять, мы на него не смотрим», - отметил Вишняк.

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Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Металлист
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Источник ФК Колос Ковалевка
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