Диего КОСТА: «Всегда считал, что АПЛ – лучшая лига мира»
Испанский форвард – о переходе в «Вулверхэмптон»
Испанский форвард Диего Коста прокомментировал подписание контракта с «Вулверхэмптоном»:
«Это первоклассный клуб с очень хорошими игроками, которые знают, как играть в футбол. Возможность снова сыграть в АПЛ - главный фактор.
Но, конечно, клуб также повлиял на мое решение. Я знал, что мне будет намного легче адаптироваться здесь не только с технической точки зрения, но и потому, что в клубе много португальцев, что сделает мою адаптацию проще.
Мне всегда нравилась АПЛ, я всегда за ней следил. Всегда считал что АПЛ – лучшая лига мира. У меня была возможность играть здесь и вернуться сюда».
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