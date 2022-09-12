Диего КОСТА: «Всегда считал, что АПЛ – лучшая лига мира»

Испанский форвард Диего Коста прокомментировал подписание контракта с «Вулверхэмптоном»:

«Это первоклассный клуб с очень хорошими игроками, которые знают, как играть в футбол. Возможность снова сыграть в АПЛ - главный фактор.

Но, конечно, клуб также повлиял на мое решение. Я знал, что мне будет намного легче адаптироваться здесь не только с технической точки зрения, но и потому, что в клубе много португальцев, что сделает мою адаптацию проще.

Мне всегда нравилась АПЛ, я всегда за ней следил. Всегда считал что АПЛ – лучшая лига мира. У меня была возможность играть здесь и вернуться сюда».