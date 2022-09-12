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  4. Диего КОСТА: «Всегда считал, что АПЛ – лучшая лига мира»
Англия
12 сентября 2022, 17:11 |
109
0

Диего КОСТА: «Всегда считал, что АПЛ – лучшая лига мира»

Испанский форвард – о переходе в «Вулверхэмптон»

12 сентября 2022, 17:11 |
109
0
Диего КОСТА: «Всегда считал, что АПЛ – лучшая лига мира»
ФК Вулверхэмптон

Испанский форвард Диего Коста прокомментировал подписание контракта с «Вулверхэмптоном»:

«Это первоклассный клуб с очень хорошими игроками, которые знают, как играть в футбол. Возможность снова сыграть в АПЛ - главный фактор.

Но, конечно, клуб также повлиял на мое решение. Я знал, что мне будет намного легче адаптироваться здесь не только с технической точки зрения, но и потому, что в клубе много португальцев, что сделает мою адаптацию проще.

Мне всегда нравилась АПЛ, я всегда за ней следил. Всегда считал что АПЛ – лучшая лига мира. У меня была возможность играть здесь и вернуться сюда».

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Источник ФК Вулверхэмптон
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