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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона
Англия
12 сентября 2022, 14:38 |
880
4

ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона

Испанский форвард возвращается в АПЛ

12 сентября 2022, 14:38 |
880
4
ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона
ФК Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании Диего Косты. Контракт с 33-летним испанским форвардом рассчитан на один год.

Коста находился в статусе свободного агента с января текущего года, когда он расторг контракт с бразильским «Атлетико Минейро». Форвард уже выступал в АПЛ в 2014 – 2018 годах за «Челси».

Ранее «Вулверхэмптон» подписал Сашу Калайджича.

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Источник ФК Вулверхэмптон
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Remark
Такое же психо неуравновешенное, как и Пепе или Гармаш... 
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Serg Babak
чуваку вже під 50 а він ще грає...доречі..скільки там діало з ДК? виглядає під 30, а по факту 19
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VikyKrasotulechka90
Очень даже интересно будет!!
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