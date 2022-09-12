ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона

«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании Диего Косты. Контракт с 33-летним испанским форвардом рассчитан на один год.

Коста находился в статусе свободного агента с января текущего года, когда он расторг контракт с бразильским «Атлетико Минейро». Форвард уже выступал в АПЛ в 2014 – 2018 годах за «Челси».

Ранее «Вулверхэмптон» подписал Сашу Калайджича.