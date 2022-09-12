Англия12 сентября 2022, 14:38 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Диего Коста – игрок Вулверхэмптона
Испанский форвард возвращается в АПЛ
12 сентября 2022, 14:38 |
880
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«Вулверхэмптон» официально сообщил о подписании Диего Косты. Контракт с 33-летним испанским форвардом рассчитан на один год.
Коста находился в статусе свободного агента с января текущего года, когда он расторг контракт с бразильским «Атлетико Минейро». Форвард уже выступал в АПЛ в 2014 – 2018 годах за «Челси».
Ранее «Вулверхэмптон» подписал Сашу Калайджича.
It's official. ✍️ pic.twitter.com/FXcgReSlsr— Wolves (@Wolves) September 12, 2022
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Комментарии 4
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Такое же психо неуравновешенное, как и Пепе или Гармаш...
чуваку вже під 50 а він ще грає...доречі..скільки там діало з ДК? виглядає під 30, а по факту 19
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Очень даже интересно будет!!
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