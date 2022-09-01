Англия01 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон
25-летний австриец подписал с английским клубом пятилетнее соглашение
01 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:17
44
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Английский «Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего немецкого «Штутгарта» и национальной сборной Австрии Саши Калайджича.
Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 25-летний футболист подписал с английским клубом пятилетнее соглашение.
Калайджич выступал за «Штутгарт» с лета 2019 года. Всего в составе клуба из Бундеслиги австриец провел 60 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.
Напомним, ранее «Вулверхэмптон» заплатил 35 миллионов евро за защитника «Спортинга».
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