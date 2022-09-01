Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон
Англия
01 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:17
44
0

ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон

25-летний австриец подписал с английским клубом пятилетнее соглашение

01 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2022, 04:17
44
0
ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон
ФК Вулверхэмптон. Саша Калайджич

Английский «Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего немецкого «Штутгарта» и национальной сборной Австрии Саши Калайджича.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 25-летний футболист подписал с английским клубом пятилетнее соглашение.

Калайджич выступал за «Штутгарт» с лета 2019 года. Всего в составе клуба из Бундеслиги австриец провел 60 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

Напомним, ранее «Вулверхэмптон» заплатил 35 миллионов евро за защитника «Спортинга».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Андерлехт подписал полузащитника Ромы
Игрок сборной Алжира прошел медосмотр в Днепре-1
ОФИЦИАЛЬНО. Торино расторг контракт с Дзадзой
Саша Калайджич Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ Штутгарт трансферы Бундеслиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Теннис | 31 августа 2022, 22:35 18
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open

Украинка проиграла канадке в двух сетах

Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Футбол | 31 августа 2022, 12:20 10
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро

Михаил все же может уехать в АПЛ

Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Футбол | 31.08.2022, 14:41
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 31.08.2022, 09:00
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
Футбол | 31.08.2022, 23:35
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
Александр УСИК – Фьюри: «Отдай пояс и отдыхай»
30.08.2022, 13:25 1
Бокс
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
30.08.2022, 21:43 21
Футбол
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
30.08.2022, 10:50
Футбол
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
30.08.2022, 11:29 7
Футбол
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
Много материлась. Остапенко выбыла из одиночного разряда US Open
30.08.2022, 22:40 11
Теннис
ФОТО. Джошуа вернулся в зал, в котором начинал заниматься боксом
ФОТО. Джошуа вернулся в зал, в котором начинал заниматься боксом
30.08.2022, 04:35
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
31.08.2022, 23:45 5
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности