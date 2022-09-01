ОФИЦИАЛЬНО. Калайджич перешел в Вулверхэмптон

Английский «Вулверхэмптон» объявил о переходе нападающего немецкого «Штутгарта» и национальной сборной Австрии Саши Калайджича.

Сумма трансфера составила 18 миллионов евро. 25-летний футболист подписал с английским клубом пятилетнее соглашение.

Калайджич выступал за «Штутгарт» с лета 2019 года. Всего в составе клуба из Бундеслиги австриец провел 60 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

Напомним, ранее «Вулверхэмптон» заплатил 35 миллионов евро за защитника «Спортинга».