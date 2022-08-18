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Англия
18 августа 2022, 04:44 | Обновлено 18 августа 2022, 04:47
41
0

Вулверхэмптон заплатил 35 миллионов евро за защитника Спортинга

«Волки» провернули рекордную сделку

18 августа 2022, 04:44 | Обновлено 18 августа 2022, 04:47
41
0
Вулверхэмптон заплатил 35 миллионов евро за защитника Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Нунес

Защитник «Спортинга» Матеус Нунес перебрался в АПЛ. «Вулверхэмптон» заплатил за 23-летнего португальца 35 миллионов евро. Игрок подписал контракт на 5 лет.

Этот трансфер стал рекордным для английского клуба.

В прошлом сезоне Нунес сыграл 50 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач.

 

 


 

 

 

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Матеус Нунес Вулверхэмптон
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Источник ФК Вулверхэмптон
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