Вулверхэмптон заплатил 35 миллионов евро за защитника Спортинга

Защитник «Спортинга» Матеус Нунес перебрался в АПЛ. «Вулверхэмптон» заплатил за 23-летнего португальца 35 миллионов евро. Игрок подписал контракт на 5 лет.

Этот трансфер стал рекордным для английского клуба.

В прошлом сезоне Нунес сыграл 50 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач.



