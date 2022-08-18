Англия18 августа 2022, 04:44 | Обновлено 18 августа 2022, 04:47
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Вулверхэмптон заплатил 35 миллионов евро за защитника Спортинга
«Волки» провернули рекордную сделку
18 августа 2022, 04:44 | Обновлено 18 августа 2022, 04:47
41
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Защитник «Спортинга» Матеус Нунес перебрался в АПЛ. «Вулверхэмптон» заплатил за 23-летнего португальца 35 миллионов евро. Игрок подписал контракт на 5 лет.
Этот трансфер стал рекордным для английского клуба.
В прошлом сезоне Нунес сыграл 50 матчей во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 голевых передач.
𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎, 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏!— Wolves (@Wolves) August 17, 2022
Welcome, Matheus.
🎬✍️ pic.twitter.com/3wLD0QCLm5
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