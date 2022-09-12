Испания12 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:15
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Жюль КУНДЕ: «Гвардиола звал меня в Манчестер Сити»
Французский защитник мог оказаться в английском гранде
12 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:15
162
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23-летний защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал о том, что мог оказаться в английском «Манчестер Сити».
«Гвардиола звонил мне однажды. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я бы подошел «Манчестер Сити», - сказал Кунде.
Напомним, Кунде этим летом перешел в «Барселону» из «Севильи», за которую выступал на протяжении трех лет.
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