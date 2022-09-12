Жюль КУНДЕ: «Гвардиола звал меня в Манчестер Сити»

23-летний защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал о том, что мог оказаться в английском «Манчестер Сити».

«Гвардиола звонил мне однажды. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я бы подошел «Манчестер Сити», - сказал Кунде.

Напомним, Кунде этим летом перешел в «Барселону» из «Севильи», за которую выступал на протяжении трех лет.