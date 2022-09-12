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Испания
12 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:15
162
0

Жюль КУНДЕ: «Гвардиола звал меня в Манчестер Сити»

Французский защитник мог оказаться в английском гранде

12 сентября 2022, 16:59 | Обновлено 12 сентября 2022, 17:15
162
0
Жюль КУНДЕ: «Гвардиола звал меня в Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

23-летний защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал о том, что мог оказаться в английском «Манчестер Сити».

«Гвардиола звонил мне однажды. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я бы подошел «Манчестер Сити», - сказал Кунде.

Напомним, Кунде этим летом перешел в «Барселону» из «Севильи», за которую выступал на протяжении трех лет.

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Источник El Pais
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