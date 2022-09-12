Грэм ПОТТЕР: «Челси – шаг вперед для моей карьеры»

Новый главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал свое назначение:

«Считаю, что это начало очень увлекательного периода. У клуба новые владельцы, которые очень меня поразили. В первую очередь – как люди. Мне понравился их взгляд на клуб и то, что они хотят. Конечно, история клуба говорит сама за себя, но мы попытаемся написать ее по-своему.

Это шаг вперед для моей карьеры. Я отлично провел время в Швеции, а потом вернулся в Англию, где также получил невероятный опыт. У «Челси» великие традиции и замечательная история. Стоит только пройтись по базе и посмотреть на фотографии, трофеи и имена. Это невероятно. Возможность стать частью всего этого – большая честь для меня».