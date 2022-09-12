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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «АЕК? Будем настраиваться на выигрыш»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 16:23 |
280
1

Константин ВИВЧАРЕНКО: «АЕК? Будем настраиваться на выигрыш»

Защитник «Динамо» - о победе над «Львовом»

12 сентября 2022, 16:23 |
280
1
Константин ВИВЧАРЕНКО: «АЕК? Будем настраиваться на выигрыш»
Динамомания. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Киев Константин Вивчаренко прокомментировал победу 1:0 над «Львовом» в УПЛ:

- Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?
- Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.

- На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?
- Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.

- В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?
- Поздравил с победой и все.

- Как теперь будете настраиваться на АЕК?
- С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.

- Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от «Фенербахче» был случайностью?
- Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Динамо - Львов Украинская Премьер-лига Лига Европы АЕК Ларнака
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Источник Динамомания
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