Константин ВИВЧАРЕНКО: «АЕК? Будем настраиваться на выигрыш»
Защитник «Динамо» - о победе над «Львовом»
Защитник «Динамо» Киев Константин Вивчаренко прокомментировал победу 1:0 над «Львовом» в УПЛ:
- Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?
- Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.
- На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?
- Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.
- В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?
- Поздравил с победой и все.
- Как теперь будете настраиваться на АЕК?
- С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.
- Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от «Фенербахче» был случайностью?
- Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше.
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