Константин ВИВЧАРЕНКО: «АЕК? Будем настраиваться на выигрыш»

Защитник «Динамо» Киев Константин Вивчаренко прокомментировал победу 1:0 над «Львовом» в УПЛ:

- Вы прервали неудачную серию. Какие у вас эмоции после такого?

- Все очень рады, потому что мы очень долго ждали такую победу. Все вышли с желанием выиграть.

- На протяжении недели в команде возросло количество травмированных. Серьезные повреждения у Бущана и Шапаренко. Это повлияло на моральный настрой команды?

- Конечно, это очень обидно. Мы поддержали ребят. Надеемся, что скоро они восстановятся и будут помогать команде.

- В раздевалку заходил президент клуба. Что он говорил?

- Поздравил с победой и все.

- Как теперь будете настраиваться на АЕК?

- С положительными эмоциями после победы будем настраиваться на выигрыш.

- Хотите доказать, что пропущенный на последних минутах мяч от «Фенербахче» был случайностью?

- Конечно, это была случайность. Двигаемся дальше.