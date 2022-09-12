Лига чемпионов12 сентября 2022, 16:05 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Барселона
Поединок состоится во вторник, 13 сентября
12 сентября 2022, 16:05 |
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Во вторник, 13 сентября «Бавария» во второи туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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