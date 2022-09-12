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Лига чемпионов
12 сентября 2022, 16:05 |
234
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Барселона

Поединок состоится во вторник, 13 сентября

12 сентября 2022, 16:05 |
234
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 сентября «Бавария» во второи туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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