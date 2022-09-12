Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Барселона

Во вторник, 13 сентября «Бавария» во второи туре Лиги чемпионов дома примет «Барселону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.