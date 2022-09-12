Пол ЛАМБЕРТ: «Люди со стороны скажут: «Это всего лишь Шахтер»

Бывший хавбек «Селтика» Пол Ламберт высказался на тему предстоящего матча команды из Глазго против «Шахтера» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Селтик» ждет сложная игра. Я сказал это, когда только состоялась жеребьевка. Я считал, что «Шахтер» будет опасен, потому что неизвестно, с чем придется столкнуться. Игроки и менеджер «Селтика» это знают, но я думаю, что люди со стороны заглянут и скажут: «Это всего лишь «Шахтер».

«Это опасная, очень опасная игра. Если «Селтик» выиграет, это будет блестящий результат, но я почти уверен, что если бы они набрали очко, то это был бы хороший результат. Тогда они, надеюсь, смогут позаботиться об успешном выступлении в группе в следующей домашней игре (против «Лейпцига»). Думаю, что «Селтику» нужен положительный результат на этой неделе».

«Им просто нужно преодолеть это крошечное препятствие в виде набора очков на выезде в Лиге чемпионов, чтобы выйти в следующий раунд. На «Селтик Парк», я думаю, они могут соответствовать большим амбициям. Да, результат против «Реала» был разочаровывающим, но то, как «Селтик» сыграл против мадридцев выглядело хорошо», - сказал Ламберт.

Матч «Шахтер» - «Селтик» должен состояться 14 сентября в Варшаве. Ранее была информация, что игра может быть перенесена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.