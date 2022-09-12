Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пол ЛАМБЕРТ: «Люди со стороны скажут: «Это всего лишь Шахтер»
Лига чемпионов
12 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:43
655
0

Пол ЛАМБЕРТ: «Люди со стороны скажут: «Это всего лишь Шахтер»

Специалист уверен, что «Селтик» ждет непростой матч на выезде против «горняков»

12 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:43
655
0
Пол ЛАМБЕРТ: «Люди со стороны скажут: «Это всего лишь Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший хавбек «Селтика» Пол Ламберт высказался на тему предстоящего матча команды из Глазго против «Шахтера» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Селтик» ждет сложная игра. Я сказал это, когда только состоялась жеребьевка. Я считал, что «Шахтер» будет опасен, потому что неизвестно, с чем придется столкнуться. Игроки и менеджер «Селтика» это знают, но я думаю, что люди со стороны заглянут и скажут: «Это всего лишь «Шахтер».

«Это опасная, очень опасная игра. Если «Селтик» выиграет, это будет блестящий результат, но я почти уверен, что если бы они набрали очко, то это был бы хороший результат. Тогда они, надеюсь, смогут позаботиться об успешном выступлении в группе в следующей домашней игре (против «Лейпцига»). Думаю, что «Селтику» нужен положительный результат на этой неделе».

«Им просто нужно преодолеть это крошечное препятствие в виде набора очков на выезде в Лиге чемпионов, чтобы выйти в следующий раунд. На «Селтик Парк», я думаю, они могут соответствовать большим амбициям. Да, результат против «Реала» был разочаровывающим, но то, как «Селтик» сыграл против мадридцев выглядело хорошо», - сказал Ламберт.

Матч «Шахтер» - «Селтик» должен состояться 14 сентября в Варшаве. Ранее была информация, что игра может быть перенесена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Барселона
Источник: Эвертон планирует в январе сделать предложение Шахтеру по Мудрику
Ливерпуль - Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пол Ламберт Шахтер - Селтик Лига чемпионов Селтик Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Planet Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ингулец – Минай. Известны стартовые составы
Футбол | 12 сентября 2022, 14:11 0
Ингулец – Минай. Известны стартовые составы
Ингулец – Минай. Известны стартовые составы

Заключительный матч четвертого тура УПЛ

Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Футбол | 12 сентября 2022, 11:45 5
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава
Менеджмент Днепра-1 обсудил с инвестором клуба усиление состава

Красников надеется на новичков

Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Волейбол | 12.09.2022, 00:10
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Бокс | 11.09.2022, 15:47
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Баскетбол | 11.09.2022, 19:19
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Считали – просчитались. Хорватия завершила борьбу на Евробаскете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
11.09.2022, 20:37 22
Футбол
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
12.09.2022, 11:37 1
Теннис
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
Удивительный фарт. Шахтер вырвал победу над Черноморцем
10.09.2022, 19:01 89
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
12.09.2022, 03:00 21
Баскетбол
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
11.09.2022, 01:10 16
Теннис
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
10.09.2022, 19:28 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности