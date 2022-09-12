Украина. Премьер лига12 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:07
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Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
12 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:07
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12 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Минай».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
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