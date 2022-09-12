12 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Минай».

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Матч проходит в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец».

Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.