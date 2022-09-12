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Чемпионат Украины
Ингулец
51 0 : 1
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:07
1120
0

Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 15:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

12 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:07
1120
0
Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

12 сентября в 15:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ингулец» и «Минай».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в с. Петрово, на поле стадиона «Ингулец».

Ингулец – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Твердохлиб (Минай).
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Источник Sport.ua
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