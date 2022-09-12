Ингулец – Минай. Известны стартовые составы

В понедельник, 12 сентября «Ингулец» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Минаем». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Смоляков, Нагиев, Поспелов, Кучеренко, Запорожец, Клименко, Коробенко, Ситало, Одарюк

«Минай»: Бандура, Вишневский, Гончар, Горин, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Немчанинов, Трубочкин, Твердохлиб, Хахлев