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  4. Ингулец – Минай. Известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 14:11 |
131
0

Ингулец – Минай. Известны стартовые составы

Заключительный матч четвертого тура УПЛ

12 сентября 2022, 14:11 |
131
0
Ингулец – Минай. Известны стартовые составы
ФК Ингулец

В понедельник, 12 сентября «Ингулец» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Минаем». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ингулец»: Паламарчук, Ченбай, Смоляков, Нагиев, Поспелов, Кучеренко, Запорожец, Клименко, Коробенко, Ситало, Одарюк

«Минай»: Бандура, Вишневский, Гончар, Горин, Витенчук, Воробчак, Кулиев, Немчанинов, Трубочкин, Твердохлиб, Хахлев

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Источник УПЛ
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