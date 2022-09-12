Людмила Киченок повторила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок после завершения Открытого чемпионата США обновила личное достижение в парном рейтинге, впервые в карьере поднявшись на девятую позицию.

Также Люда повторила и национальный рекорд. Ранее только Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008) добирались до девятой позиции в парном рейтинге.

Отметим, что в первой полусотне есть еще одна украинка – Марта Костюк. Она по итогам американского мейджора оказалась на 48-й позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA