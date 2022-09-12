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  4. Людмила Киченок повторила национальный рекорд в парном рейтинге WTA
WTA
12 сентября 2022, 12:41 |
392
0

Людмила Киченок повторила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Люда поднялась на девятую позицию

12 сентября 2022, 12:41 |
392
0
Людмила Киченок повторила национальный рекорд в парном рейтинге WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок после завершения Открытого чемпионата США обновила личное достижение в парном рейтинге, впервые в карьере поднявшись на девятую позицию.

Также Люда повторила и национальный рекорд. Ранее только Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008) добирались до девятой позиции в парном рейтинге.

Отметим, что в первой полусотне есть еще одна украинка – Марта Костюк. Она по итогам американского мейджора оказалась на 48-й позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

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Источник Sport.ua
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