Людмила Киченок повторила национальный рекорд в парном рейтинге WTA
Люда поднялась на девятую позицию
Украинская теннисистка Людмила Киченок после завершения Открытого чемпионата США обновила личное достижение в парном рейтинге, впервые в карьере поднявшись на девятую позицию.
Также Люда повторила и национальный рекорд. Ранее только Елена Татаркова (1999) и Катерина Бондаренко (2008) добирались до девятой позиции в парном рейтинге.
Отметим, что в первой полусотне есть еще одна украинка – Марта Костюк. Она по итогам американского мейджора оказалась на 48-й позиции.
Топ-10 парного рейтинга WTA
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