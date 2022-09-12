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  4. Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой, Рууд поднялся на второе место
ATP
12 сентября 2022, 13:57 |
162
0

Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой, Рууд поднялся на второе место

Финалисты US Open обновили лучшие достижения в карьере

12 сентября 2022, 13:57 |
162
0
Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой, Рууд поднялся на второе место
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Каспер Рууд

Финал US Open подарил нам большую битву за звание новой первой ракетки мира. Это важное сражение выиграл испанец Карлос Алькарас, который стал самым молодым теннисистом, возглавившим мировую классификацию у мужчин.

Каспер Рууд, несмотря на поражение в матче за титул, солидно улучшил свое положение и дебютировал в статусе второй ракетки мира.

Больше всего в первой десятке потеряли Даниил Медведев и Александр Зверев.

Также стоит отметить возвращение в топ-20 Ника Кирьоса.

Топ-10 рейтинга ATP

К сожалению, украинские теннисисты практически ничем порадовать не могут. Небольшой плюс лишь у Владислава Орлова.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Надаля и Циципаса, а Рууд поднялся на третью строчку. Также поменялись местами Рублев о Оже-Альяссим.

Чемпионская гонка ATP

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Источник Sport.ua
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