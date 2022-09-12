Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой, Рууд поднялся на второе место

Финал US Open подарил нам большую битву за звание новой первой ракетки мира. Это важное сражение выиграл испанец Карлос Алькарас, который стал самым молодым теннисистом, возглавившим мировую классификацию у мужчин.

Каспер Рууд, несмотря на поражение в матче за титул, солидно улучшил свое положение и дебютировал в статусе второй ракетки мира.

Больше всего в первой десятке потеряли Даниил Медведев и Александр Зверев.

Также стоит отметить возвращение в топ-20 Ника Кирьоса.

Топ-10 рейтинга ATP

К сожалению, украинские теннисисты практически ничем порадовать не могут. Небольшой плюс лишь у Владислава Орлова.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Алькарас опередил Надаля и Циципаса, а Рууд поднялся на третью строчку. Также поменялись местами Рублев о Оже-Альяссим.

Чемпионская гонка ATP