Рейтинг ATP. Алькарас стал первой ракеткой, Рууд поднялся на второе место
Финалисты US Open обновили лучшие достижения в карьере
Финал US Open подарил нам большую битву за звание новой первой ракетки мира. Это важное сражение выиграл испанец Карлос Алькарас, который стал самым молодым теннисистом, возглавившим мировую классификацию у мужчин.
Каспер Рууд, несмотря на поражение в матче за титул, солидно улучшил свое положение и дебютировал в статусе второй ракетки мира.
Больше всего в первой десятке потеряли Даниил Медведев и Александр Зверев.
Также стоит отметить возвращение в топ-20 Ника Кирьоса.
Топ-10 рейтинга ATP
К сожалению, украинские теннисисты практически ничем порадовать не могут. Небольшой плюс лишь у Владислава Орлова.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Алькарас опередил Надаля и Циципаса, а Рууд поднялся на третью строчку. Также поменялись местами Рублев о Оже-Альяссим.
Чемпионская гонка ATP
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