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Чемпионат Украины
Ворскла
6 0 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 13:00 |
304
0

Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 сентября в 13:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

12 сентября 2022, 13:00 |
304
0
Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

12 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Закарпатье на поле стадиона «Минай».

Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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