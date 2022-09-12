Украина. Премьер лига12 сентября 2022, 13:00 |
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Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 сентября в 13:00 поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
12 сентября 2022, 13:00 |
304
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12 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Ворскла» и «Александрия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Закарпатье на поле стадиона «Минай».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Ворскла – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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