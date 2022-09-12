Тренер из Брайтона, спортивный директор из ПСЖ. Челси продолжает обновление
Луиш Кампуш может дополнить тренерский состав Грэма Поттера
Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш может продолжить работу в «Челси».
Владельца лондонцев Тодда Боэли не устраивает трансферная работа, которая была проведена этим летом. 58-летний Луиш Кампуш встретился с представителями «Челси» и обсудил условия возможного сотрудничества. «Синие» планируют увеличить трансферный бюджет на зимнее трансферное окно, чтоб усилить клуб.
Отметим, что Кампуш также занимал должность спортивного директора в «Монако» и «Лилле». За последние 10 сезонов только эти две команды завоевали чемпионство во Франции, кроме «ПСЖ».
Ранее с «Челси» был уволен Томас Тухель и назначен Грэм Поттер из «Брайтона».
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