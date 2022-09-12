ВИДЕО. Игрок Динамо получил красную карточку в матче чемпионата Бразилии

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», получил две желтые карточки в матче 26-го тура чемпионата Бразилии.

Чемпионат Бразилии. 26-й тур

«Аваи» – «Атлетико Паранаэнсе» – 1:1

Голы: Потткер, 22 – Теранс, 48

Удаление: Витиньо, 50

Бразилец вышел в старте на игру против «Аваи». На 32-й минуте он получил первое предупреждение, а на 50-й – второе, после чего и был удален с поля.

Витиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 22 матча в нынешнем сезоне, в которых записал себе в актив две результативные передачи. Арендное соглашение украинского и бразильского клуба по футболисту рассчитано до конца нынешнего года, а контракт Витиньо с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года.