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  4. ВИДЕО. Игрок Динамо получил красную карточку в матче чемпионата Бразилии
Бразилия
12 сентября 2022, 11:20 |
410
0

ВИДЕО. Игрок Динамо получил красную карточку в матче чемпионата Бразилии

Витиньо провел на поле 50 минут и арбитр дважды показал ему желтую

12 сентября 2022, 11:20 |
410
0
ВИДЕО. Игрок Динамо получил красную карточку в матче чемпионата Бразилии
ФК Динамо Киев. Витиньо

Полузащитник киевского «Динамо» Витиньо, который сейчас выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», получил две желтые карточки в матче 26-го тура чемпионата Бразилии.

Чемпионат Бразилии. 26-й тур

«Аваи» – «Атлетико Паранаэнсе» – 1:1

Голы: Потткер, 22 – Теранс, 48

Удаление: Витиньо, 50

Бразилец вышел в старте на игру против «Аваи». На 32-й минуте он получил первое предупреждение, а на 50-й – второе, после чего и был удален с поля.

Витиньо провел за «Атлетико Паранаэнсе» 22 матча в нынешнем сезоне, в которых записал себе в актив две результативные передачи. Арендное соглашение украинского и бразильского клуба по футболисту рассчитано до конца нынешнего года, а контракт Витиньо с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года.

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