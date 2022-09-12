Денис БОЙКО: «Игра Динамо не была яркой, но победы всем тяжело даются»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который из-за травмы основного кипера Георгия Бущана вернулся в основу, оценил победу над ФК «Львов» со счетом 1:0.

«Очень было важно победить, потому что пять кряду поражений, в чемпионате начали с двух неудач. Возможно, игра была не такая яркая, но сами понимаете - постоянные переезды, перелеты, игра со второго дня на третий. Сложно было ребятам, но они молодцы».

«А соперник играл в два эшелона обороны, 10 человек на своей половине поля. В этом чемпионате всем тяжело даются победы», - сказал Бойко.