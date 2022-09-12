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  4. Денис БОЙКО: «Игра Динамо не была яркой, но победы всем тяжело даются»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 09:40 |
169
0

Денис БОЙКО: «Игра Динамо не была яркой, но победы всем тяжело даются»

Вратарь оценил успех в матче чемпионата Украины

12 сентября 2022, 09:40 |
169
0
Денис БОЙКО: «Игра Динамо не была яркой, но победы всем тяжело даются»
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Денис Бойко, который из-за травмы основного кипера Георгия Бущана вернулся в основу, оценил победу над ФК «Львов» со счетом 1:0.

«Очень было важно победить, потому что пять кряду поражений, в чемпионате начали с двух неудач. Возможно, игра была не такая яркая, но сами понимаете - постоянные переезды, перелеты, игра со второго дня на третий. Сложно было ребятам, но они молодцы».

«А соперник играл в два эшелона обороны, 10 человек на своей половине поля. В этом чемпионате всем тяжело даются победы», - сказал Бойко.

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Источник ПроФутбол
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