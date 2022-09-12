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  4. ВИДЕО. Как Карлос Алькарас выиграл финал US Open и стал 1-й ракеткой мира
US Open
12 сентября 2022, 07:20 |
653
0

ВИДЕО. Как Карлос Алькарас выиграл финал US Open и стал 1-й ракеткой мира

Смотрите видеообзор мужского финала US Open 2022

12 сентября 2022, 07:20 |
653
0
ВИДЕО. Как Карлос Алькарас выиграл финал US Open и стал 1-й ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Сегодня ночью, 12 сентября, завершился финал Открытого чемпионата США по теннису среди мужчин. Победу в четырех сетах над Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7) одержал Карлос Алькарас (Испания, ATP 4).

US Open 2022. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Карлос Алькарас (Испания) – 3:6, 6:2, 6:7 (1:7), 3:6

Каспер нашел свою игру после проигранного 1-го сета и играл лучше своего оппонента во 2-й и 3-й партии. Но на тай-брейке игра норвежца расклеилась, посыпались ошибки, а заведенного 19-летнего испанца уже было не остановить.

Карлос выиграл свой дебютный трофей на турнирах серии Grand Slam. После своего триумфа он возглавил мировой рейтинг среди мужчин в одиночном разряде, став самой молодой 1-й ракеткой мира в истории.

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Карлос Алькарас Каспер Рууд US Open 2022 видео голов и обзор видео
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Источник Sport.ua
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