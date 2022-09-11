ВИДЕО. Как Свентек выиграла свой 1-й трофей на US Open

Сегодня ночью, 11 сентября, завершился финал Открытого чемпионата США по теннису между Игой Свентек (WTA 1) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5).

US Open. Финал

Ига Свентек (Польша) – Онс Жабер (Тунис) – 6:2, 7:6 (7:5)

В 1-м сете Свентек деклассировала свою соперницу, но 2-й партии Жабер вернулась в игру, отыгралась со счета *2:4, имела 3 брейк-поинта в 9 гейме на подаче Иги, спасла матчбол в 12 гейме, вела на тай-брейке *5:4, но все равно проиграла матч в 2-х партиях.