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  4. Кшиштоф ПЕНТЕК: «В матче с Ювентусом мы потеряли два очка»
Италия
12 сентября 2022, 04:56 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:13
23
0

Кшиштоф ПЕНТЕК: «В матче с Ювентусом мы потеряли два очка»

Польский нападающий недоволен результатом

12 сентября 2022, 04:56 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:13
23
0
Кшиштоф ПЕНТЕК: «В матче с Ювентусом мы потеряли два очка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кшиштоф Пентек

Форвард «Салернитаны» Кшиштоф Пентек прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (2:2) в 6-го тура итальянской Серии А.

«Сегодня мы потеряли два очка. Мы заслуживали победы, так как показывали очень хорошую игру.

Мы очень довольны нашим выступлением, но нужно стараться еще лучше. Команда полна энтузиазма, на тренировках мы как семья, и мне это по нраву.

10-е место может быть нашей целью, у нас есть для этого все необходимые качества», - сказал Пентек.

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Кшиштоф Пентек Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Салернитана
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Источник DAZN
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