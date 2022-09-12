Кшиштоф ПЕНТЕК: «В матче с Ювентусом мы потеряли два очка»

Форвард «Салернитаны» Кшиштоф Пентек прокомментировал ничью с туринским «Ювентусом» (2:2) в 6-го тура итальянской Серии А.

«Сегодня мы потеряли два очка. Мы заслуживали победы, так как показывали очень хорошую игру.

Мы очень довольны нашим выступлением, но нужно стараться еще лучше. Команда полна энтузиазма, на тренировках мы как семья, и мне это по нраву.

10-е место может быть нашей целью, у нас есть для этого все необходимые качества», - сказал Пентек.