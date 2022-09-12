Украина. Вторая лига12 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:38
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Васт – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги
12 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:38
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В понедельник, 12 сентября, состоится матч 2-го тура Второй лиги Украины, в котором николаевский «Васт» примет «Звягель» из Новограда-Волынского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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