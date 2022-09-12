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Чемпионат Украины
Васт
12.09.2022 17:00 - : -
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
12 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:38
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0

Васт – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги

12 сентября 2022, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:38
5
0
Васт – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 12 сентября, состоится матч 2-го тура Второй лиги Украины, в котором николаевский «Васт» примет «Звягель» из Новограда-Волынского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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