Олег ДУЛУБ: «Не буду комментировать решение судей»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону «Динамо», где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис. Вопрос-то арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют», - сказал Дулуб.