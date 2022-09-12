Олег ДУЛУБ: «Не буду комментировать решение судей»
Наставник «Львова» – о поражении от «Динамо»
Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону «Динамо», где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис. Вопрос-то арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют», - сказал Дулуб.
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