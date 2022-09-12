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  4. Олег ДУЛУБ: «Не буду комментировать решение судей»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:21
61
0

Олег ДУЛУБ: «Не буду комментировать решение судей»

Наставник «Львова» – о поражении от «Динамо»

12 сентября 2022, 02:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 03:21
61
0
Олег ДУЛУБ: «Не буду комментировать решение судей»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, нам не хватило желания. Гол Буяльского – индивидуальная ошибка. Вертикальная передача в опорную зону «Динамо», где играют игроки сборной Украины – это вообще детская ошибка. На мой взгляд, мы играли против одной из лучших команд Украины, невзирая на их кризис. Вопрос-то арбитров? Давайте я не буду комментировать решение судейских бригад. Есть специально обученные люди, пусть они и комментируют», - сказал Дулуб.

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Олег Дулуб Львов Динамо Киев Динамо - Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Спортивка
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