11.09.2022, FT 2 : 0
Италия12 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:45
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Лацио – Верона – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
12 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:45
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле обыграл «Верону» со счетом 2:0.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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