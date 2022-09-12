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12 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:45
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0

Лацио – Верона – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

12 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:45
11
0
Лацио – Верона – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Лацио» на своем поле обыграл «Верону» со счетом 2:0.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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видео голов и обзор Верона Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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