Лацио обыграл Верону, Монца взяла первое очко в Серии А

Наконец-таки порадовала своих поклонников «Монца», которая впервые в истории играет в итальянской элите. Она разменяла стартовый ноль имевшихся баллов, сыграв в гостях вничью 1:1 с «Лечче».

Победным оказался шестой игровой день итальянского чемпионата для «Болонью», которая на своем поле переиграла «Фиорентину», «Удинезе», который вырвал победу в гостях у «Сассуоло», и «Лацио», одолевшего дома «Верону».

Напомним, в матче 6-го тура чемпионата Италии «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновского сыграла дома вничью с «Кремонезе» - 1:1.

Серия А. 6-й тур

Болонья – Фиорентина – 2:1

Голы: Мартинес Куарта, 54 (0:1). Барроу, 59 (1:1). Арнаутович, 62 (2:1).

Удален Игор, 90+7 (Фиорентина).

Лечче – Монца – 1:1

Голы: Сенси, 35 (0:1). Гонсалес, 48 (1:1).

Сассуоло – Удинезе – 1:3

Голы: Фраттези, 33 (1:0). Бето, 75 (1:1). Самарджич, 90+1 (1:2). Бето, 90+3 (1:3).

Удален Трессолди, 44 (Сассуоло).

Лацио – Верона – 2:0

Голы: Иммобиле, 68 (1:0). Луис Альберто, 90+6 (2:0).