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Чемпионат Франции
Монако
11.09.2022, FT 2 : 1
Лион
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Франция
12 сентября 2022, 01:55 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:10
44
0

Монако дома выиграл центральный матч тура у Лиона

После этого тура «Монако» набрал 11 очков и поднялся на 7-е место

12 сентября 2022, 01:55 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:10
44
0
Монако дома выиграл центральный матч тура у Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле переиграл «Лион» со счетом 2:1.

У «Монако» голами отметились Бенуа Бадиашиле и Гильермо Марипан, а у «Лиона» гола на счету Карла Токо Экамби.

«Монако» набрал 11 очков и поднялся на 7-е место, «Лион» остался на 5-е место (13 очков).

Лига 1. 7-й тур

Монако – Лион – 2:1

Голы: Бадиашиле, 55, Марипан, 63 – Токо Экамби, 81.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Гильермо Марипан (Монако).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бенуа Бадиашиле (Монако).
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Источник Sport.ua
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