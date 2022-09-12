Монако дома выиграл центральный матч тура у Лиона

В матче 7-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле переиграл «Лион» со счетом 2:1.

У «Монако» голами отметились Бенуа Бадиашиле и Гильермо Марипан, а у «Лиона» гола на счету Карла Токо Экамби.

«Монако» набрал 11 очков и поднялся на 7-е место, «Лион» остался на 5-е место (13 очков).

Лига 1. 7-й тур

Монако – Лион – 2:1

Голы: Бадиашиле, 55, Марипан, 63 – Токо Экамби, 81.