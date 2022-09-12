Родри принес победу. Бетис нанес домашнее поражение Вильярреалу
«Хетафе» нанес поражение «Реалу Сосьедад», три очка взял «Атлетик» Бильбао
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Бетис» с минимальным счетом победил «Вильярреал» (1:0).
Автором решающего мяча стал в середине второго тайма форвад Родри.
«Бетис» набрал 12 очков и поднялся в топ-3, обойдя «Вильярреал», у которого 10 баллов (4 место).
Лига 1. 5-й тур
Бетис – Вильярреал – 1:0
Гол: Родри, 61.
Эльче – Атлетик – 1:4
Голы: Понсе, 59 – Меркау (автогол), 9, Сансет, 14 (пен), Уильямс, 22, Беренгер, 44
Хетафе – Реал Сосьедад – 2:1
Голы: Энес Юнал, 45+5, Аленья, 48 – Мендес, 50
События матча
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