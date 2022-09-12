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Чемпионат Испании
Хетафе
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Испания
12 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:46
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Родри принес победу. Бетис нанес домашнее поражение Вильярреалу

«Хетафе» нанес поражение «Реалу Сосьедад», три очка взял «Атлетик» Бильбао

12 сентября 2022, 01:15 | Обновлено 12 сентября 2022, 01:46
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Родри принес победу. Бетис нанес домашнее поражение Вильярреалу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Бетис» с минимальным счетом победил «Вильярреал» (1:0).

Автором решающего мяча стал в середине второго тайма форвад Родри.

«Бетис» набрал 12 очков и поднялся в топ-3, обойдя «Вильярреал», у которого 10 баллов (4 место).

Лига 1. 5-й тур

Бетис – Вильярреал – 1:0

Гол: Родри, 61.

Эльче – Атлетик – 1:4

Голы: Понсе, 59 – Меркау (автогол), 9, Сансет, 14 (пен), Уильямс, 22, Беренгер, 44

Хетафе – Реал Сосьедад – 2:1

Голы: Энес Юнал, 45+5, Аленья, 48 – Мендес, 50

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Карлес Аленья (Хетафе).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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