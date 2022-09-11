Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 22:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Минай
Поединок состоится в понедельник
11 сентября 2022, 22:21 |
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В понедельник, 12 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Минай».
Игра пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 15:00.
«Ингулец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Минай».
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