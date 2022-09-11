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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 22:21 |
82
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Минай

Поединок состоится в понедельник

11 сентября 2022, 22:21 |
82
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ингулец – Минай
УПЛ

В понедельник, 12 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Минай».

Игра пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 15:00.

«Ингулец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Минай».

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Ингулец – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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