В понедельник, 12 сентября, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ингулец» и «Минай».

Игра пройдет в Петрово на поле стадиона «Ингулец», начало – в 15:00.

«Ингулец» – «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ингулец» – «Минай».