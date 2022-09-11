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Лига чемпионов
11 сентября 2022, 22:04 | Обновлено 11 сентября 2022, 22:14
352
0

Селтик сыграет без основного защитника в предстоящем матче с Шахтером

У шотландцев есть проблемы с составом

11 сентября 2022, 22:04 | Обновлено 11 сентября 2022, 22:14
352
0
Селтик сыграет без основного защитника в предстоящем матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний шведский центральный защитник Карл Старфельт не успевает восстановиться после повреждения, которое он получил в матче чемпионата Шотландии против «Рейнджерс» на прошлой недели. Игрок останется в лазарете клуба еще на несколько дней.

Из-за травмы Старфельт не сыграл за «Селтик» в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3). Не поможет он партнерам и в предстоящем поединке 2-го игрового дня с донецким «Шахтером», который состоится в среду, 14 сентября.

Напомним, «горняки» Донецка в стартовой игре новый кампании Лиги чемпионов обыграли на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

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Источник Sport.ua
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