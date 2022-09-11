Селтик сыграет без основного защитника в предстоящем матче с Шахтером
У шотландцев есть проблемы с составом
27-летний шведский центральный защитник Карл Старфельт не успевает восстановиться после повреждения, которое он получил в матче чемпионата Шотландии против «Рейнджерс» на прошлой недели. Игрок останется в лазарете клуба еще на несколько дней.
Из-за травмы Старфельт не сыграл за «Селтик» в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3). Не поможет он партнерам и в предстоящем поединке 2-го игрового дня с донецким «Шахтером», который состоится в среду, 14 сентября.
Напомним, «горняки» Донецка в стартовой игре новый кампании Лиги чемпионов обыграли на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.
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