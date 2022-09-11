Неожиданный лидер. Унион Берлин вышел на первое место в Бундеслиге

Команда швейцарского тренера Урса Фишера воспользовалась осечкой в туре лидировавших до этого «Фрайбурга» и «Баварии», сумев выйти на первое место в таблице. Обыграв на выезде «Кельн», «Унион Берлин» с 14 очками в активе занял первую позицию.

«Фрайбург», в свою очередь, не справился дома с «Боруссией» из Гладбаха – ничья 0:0.

Напомним, в субботней программе тура «Бавария» поделила на своем поле очки со «Штутгартом» - 2:2.

Бундеслига. 6-й тур

Кельн – Унион Берлин – 0:1

Гол: Губерс, 4 автогол (0:1).

На 11-й минуте Сибачо (Унион Берлин) не реализовал пенальти.

Удален Килиан, 81 (Кельн).

Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах – 0:0