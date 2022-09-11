Неожиданный лидер. Унион Берлин вышел на первое место в Бундеслиге
Столичная команда оставила позади «Фрайбург» и «Баварию»
Команда швейцарского тренера Урса Фишера воспользовалась осечкой в туре лидировавших до этого «Фрайбурга» и «Баварии», сумев выйти на первое место в таблице. Обыграв на выезде «Кельн», «Унион Берлин» с 14 очками в активе занял первую позицию.
«Фрайбург», в свою очередь, не справился дома с «Боруссией» из Гладбаха – ничья 0:0.
Напомним, в субботней программе тура «Бавария» поделила на своем поле очки со «Штутгартом» - 2:2.
Бундеслига. 6-й тур
Кельн – Унион Берлин – 0:1
Гол: Губерс, 4 автогол (0:1).
На 11-й минуте Сибачо (Унион Берлин) не реализовал пенальти.
Удален Килиан, 81 (Кельн).
Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах – 0:0
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