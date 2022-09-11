Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Франции. Ренн уничтожил Осер, Лорьян переиграл Нант
Франция
11 сентября 2022, 20:22 | Обновлено 11 сентября 2022, 21:05
87
0

Чемпионат Франции. Ренн уничтожил Осер, Лорьян переиграл Нант

Завершились 6 матчей седьмого тура

11 сентября 2022, 20:22 | Обновлено 11 сентября 2022, 21:05
87
0
Чемпионат Франции. Ренн уничтожил Осер, Лорьян переиграл Нант
ФК Ренн

Удивил «Ренн», который на своем поле не оставил камня на камне от обороны «Осера», которому отгрузил пять голов без ответа – 5:0.

Победил также «Лорьян», обыгравший на своем поле «Нант» - 3:2. Эта победа позволила «мерлузовым» с 16 очками закрепиться на 4 месте.

Лидирует в таблице Лиги 1 «ПСЖ» и «Марсель» (по 19 очков). За ними идут «Ланс» (17 пунктов) и «Лорьян».

Лига 1. 7-й тур

Страсбург - Клермон - 0:0

Анжер - Монпелье - 2:1

Аяччо - Ницца - 0:1

Лорьян - Нант - 3:2

Тулуза - Реймс - 1:0

Ренн - Осер - 5:0

По теме:
Чемпионат Франции. ПСЖ одержал скромную победу, Исмаили забил Марселю
ПСЖ - Брест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Лорьян – Лион – 3:1. Видео голов и обзор матча
чемпионат Франции по футболу Лига 1 Ренн Осер Лорьян
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд
Футбол | 11 сентября 2022, 16:19 3
Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд
Динамо – Львов. Стали известны стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг
Футбол | 11 сентября 2022, 15:23 2
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг

Успешная модель вдохновляет Андре Силву на новые свершения

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»
Футбол | 11.09.2022, 15:42
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 11.09.2022, 08:16
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Баскетбол | 11.09.2022, 15:02
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
10.09.2022, 19:54
Бокс
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
09.09.2022, 20:59
Футбол
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
11.09.2022, 01:10 16
Теннис
Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф
Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф
10.09.2022, 01:00 9
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
10.09.2022, 19:28 10
Футбол
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
Знаменитый игрок Шахтера и сборной Украины стал тренером клуба из питера
09.09.2022, 22:45 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности