Чемпионат Франции. Ренн уничтожил Осер, Лорьян переиграл Нант
Завершились 6 матчей седьмого тура
Удивил «Ренн», который на своем поле не оставил камня на камне от обороны «Осера», которому отгрузил пять голов без ответа – 5:0.
Победил также «Лорьян», обыгравший на своем поле «Нант» - 3:2. Эта победа позволила «мерлузовым» с 16 очками закрепиться на 4 месте.
Лидирует в таблице Лиги 1 «ПСЖ» и «Марсель» (по 19 очков). За ними идут «Ланс» (17 пунктов) и «Лорьян».
Лига 1. 7-й тур
Страсбург - Клермон - 0:0
Анжер - Монпелье - 2:1
Аяччо - Ницца - 0:1
Лорьян - Нант - 3:2
Тулуза - Реймс - 1:0
Ренн - Осер - 5:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ
Успешная модель вдохновляет Андре Силву на новые свершения