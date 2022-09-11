Чемпионат Франции. Ренн уничтожил Осер, Лорьян переиграл Нант

Удивил «Ренн», который на своем поле не оставил камня на камне от обороны «Осера», которому отгрузил пять голов без ответа – 5:0.

Победил также «Лорьян», обыгравший на своем поле «Нант» - 3:2. Эта победа позволила «мерлузовым» с 16 очками закрепиться на 4 месте.

Лидирует в таблице Лиги 1 «ПСЖ» и «Марсель» (по 19 очков). За ними идут «Ланс» (17 пунктов) и «Лорьян».

Лига 1. 7-й тур

Страсбург - Клермон - 0:0

Анжер - Монпелье - 2:1

Аяччо - Ницца - 0:1

Лорьян - Нант - 3:2

Тулуза - Реймс - 1:0

Ренн - Осер - 5:0