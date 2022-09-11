БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко прокомментировал первую победу киевлян в сезоне чемпионата Украины – над «Львовом» (1:0) в поединке 4-го тура УПЛ:

– Сегодня была тяжелая игра, но на это есть свои причины, не хочется сейчас в них вдаваться. Соперник хорошо защищался и почти не атаковал. Мы знали, что оппоненты будут играть именно так, поэтому отталкивались от своей игры. Нам нужно было найти пути, как раскрыть оборону соперника.

– На поле было много эмоций, насколько они мешали?

– Эмоции всегда бывают на футбольном поле. Случаются несколько некомпетентные люди, которые высказываются, не зная, что они говорят. Поэтому не хочу говорить об эмоциях, давайте только о футболе.

– Насколько на команду давила длительная неудовлетворительная серия?

- Конечно, давление чувствуется, ведь мы проиграли два матча подряд в чемпионате Украины и три в еврокубках. Однако, полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением. Ребята сегодня молодцы, хотя было действительно тяжело, ведь у нас матчи со второго дня на третий, много переездов и перелетов. Думаю, вы сами понимаете, что это занимает не один-два часа и тоже влияет на физическую форму. Но сегодня все выложились на полную и одержали победу. Это самое главное.