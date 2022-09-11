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  4. БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:40
2171
5

БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»

Голкипер «Динамо» прокомментировал первую победу киевлян в сезоне УПЛ

11 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:40
2171
5
БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер «Динамо» Денис Бойко прокомментировал первую победу киевлян в сезоне чемпионата Украины – над «Львовом» (1:0) в поединке 4-го тура УПЛ:

– Сегодня была тяжелая игра, но на это есть свои причины, не хочется сейчас в них вдаваться. Соперник хорошо защищался и почти не атаковал. Мы знали, что оппоненты будут играть именно так, поэтому отталкивались от своей игры. Нам нужно было найти пути, как раскрыть оборону соперника.

– На поле было много эмоций, насколько они мешали?

– Эмоции всегда бывают на футбольном поле. Случаются несколько некомпетентные люди, которые высказываются, не зная, что они говорят. Поэтому не хочу говорить об эмоциях, давайте только о футболе.

– Насколько на команду давила длительная неудовлетворительная серия?

- Конечно, давление чувствуется, ведь мы проиграли два матча подряд в чемпионате Украины и три в еврокубках. Однако, полагаю, вся команда без исключения справилась с этим давлением. Ребята сегодня молодцы, хотя было действительно тяжело, ведь у нас матчи со второго дня на третий, много переездов и перелетов. Думаю, вы сами понимаете, что это занимает не один-два часа и тоже влияет на физическую форму. Но сегодня все выложились на полную и одержали победу. Это самое главное.

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Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Львов Денис Бойко
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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veter
Нормально 
Колос в своём колхозе выиграл с таким же счётом и уже возглавил таблицу 
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+1
Nick.Grabowski
Якщо Суркіса, Ярославського, Коломойського Ахметова - вважати компетентними людьми у футболі, а вони ніякого досвіду в футболі не мають - ні як тренери, ні як гравці, ні як відповідальні за будь-який конкретний спортивний результат - то хто ж тоді ці компетентні люди?
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0
Remark
Пояснительную пжлста! О чем речь?
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0
александр венец
Это ещё недоразумение футбола!!!
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-2
Andrey111
Жрете до отвала, играть не умеете, жалуетесь на переезды, автомат вам в руки без патронов
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-2
romanchik.8409
Если Вы играете как гавно...А другие некомпетентные 
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-3
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