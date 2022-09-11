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Испания
11 сентября 2022, 18:18 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:39
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Реал добился 7 побед на старте сезоне

Мадридский клуб впервые за 13 лет стартовал в Ла Лиге с пяти выигрышей

11 сентября 2022, 18:18 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:39
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0
Реал добился 7 побед на старте сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Карло Анчелотти в 5-м туре чемпионата Испании разгромила на своем поле «Мальорку» со счетом 4:1. Это пятая победа «Реала» со старта кампании в Ла Лиге. «Сливочные» начали чемпионат страны с пяти побед впервые с сезона-2009/2010.

Ко всему прочему, мадридцы имеют серию из семи побед со старта официального сезона-2022/2023. К пяти выигрышам в чемпионате Испании они добавили победу в 1-м туре Лиги чемпионов над «Селтиком» (3:0) и победу в матче за Суперкубок УЕФА над «Айнтрахтом» (2:0).

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Источник Sport.ua
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