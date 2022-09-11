Малиновский получил оценку выше среднего за матч Аталанты с Кремонезе

В игре 6-го тура Серии А между Аталантой и Кремонезе победитель, как известно, определен не был – ничья 1:1.

Руслан Малиновский, начав встречу в стартовом составе «богини», на 56-й минуте был заменен на Эдерсона. За проведенное на поле время украинец отметился одним ударом по воротам, провел 1 удачную обводку из трех, 49 раз коснулся мяча, сделал 25 точных передач из 32 (78%), выиграл 3 верховых дуэли из 5, заработал 1 фол, дважды перехватил мяч и два раза отобрал его.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Малиновского оценкой 6,7. Больший балл в Аталанте получили только Копмейнерс (7,7), Толои и Демирал (по 7,6), а также Дзортеа (6,9).

Напомним, Руслан Малиновский в 6 матчах Серии А этого сезона забил 1 гол и сделал 1 ассист.