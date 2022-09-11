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Италия
11 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:16
362
0

Малиновский получил оценку выше среднего за матч Аталанты с Кремонезе

Украинец провел на поле 56 минут

11 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:16
362
0
Малиновский получил оценку выше среднего за матч Аталанты с Кремонезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский (справа)

В игре 6-го тура Серии А между Аталантой и Кремонезе победитель, как известно, определен не был – ничья 1:1.

Руслан Малиновский, начав встречу в стартовом составе «богини», на 56-й минуте был заменен на Эдерсона. За проведенное на поле время украинец отметился одним ударом по воротам, провел 1 удачную обводку из трех, 49 раз коснулся мяча, сделал 25 точных передач из 32 (78%), выиграл 3 верховых дуэли из 5, заработал 1 фол, дважды перехватил мяч и два раза отобрал его.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Малиновского оценкой 6,7. Больший балл в Аталанте получили только Копмейнерс (7,7), Толои и Демирал (по 7,6), а также Дзортеа (6,9).

Напомним, Руслан Малиновский в 6 матчах Серии А этого сезона забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник Sport.ua
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