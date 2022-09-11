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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 11 сентября 2022, 17:01
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Шахтер забил 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Лассина Траоре

11 сентября 2022, 16:54 | Обновлено 11 сентября 2022, 17:01
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Шахтер забил 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Победный гол 21-летнего форварда из Буркина-Фасо Лассина Траоре в матче с «Черноморцем» (2:1) оказался 1100-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. На своем поле дончане забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в премьер-лиге. Чаще всего «Мариуполю» (78 мячей), «Карпатам» (70), «Ворскле» (63) и «Черноморцу» (62).

Список лучших домашних бомбардиров оранжево-черных возглавляют Андрей Воробей - 50 голов, Олег Матвеев - 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану - по 38.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «Шахтера» в чемпионатах Украины

Голы

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

18.03.1992

Сергей РЕБРОВ

Нива В

13’ (1:0)

5:0

100-й

06.04.1995

Сергей ОНОПКО

Верес

31’ (1:0)

2:0

200-й

17.10.1997

Юрий СЕЛЕЗНЕВ

Металлург Д

31’ (1:0)

2:0

300-й

16.06.2000

Геннадий ЗУБОВ

Таврия

84’ (2:0)

2:0

400-й

02.06.2003

Андрей ВОРОБЕЙ

Металлург З

13’ (1:0)

2:0

500-й

12.03.2006

Дарио СРНА

Металлист

54’ (2:0)

2:0

600-й

21.11.2008

Алексей ГАЙ

Львов

54’ (1:0)

2:0

700-й

02.10.2011

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Заря

62’ (3:1)

4:1

800-й

05.04.2014

ЛУИС АДРИАНУ

Карпаты

51’ (3:0)

3:0

900-й

26.02.2017

Виктор КОВАЛЕНКО

Ворскла

63’ (1:1)

2:1

1000-й

27.09.2019

Валерий БОНДАРЬ

Ворскла

32’ (1:0)

4:0

1100-й

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Черноморец

90+6’ (2:1)

2:1

 

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Источник Sport.ua
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