Шахтер забил 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины

Победный гол 21-летнего форварда из Буркина-Фасо Лассина Траоре в матче с «Черноморцем» (2:1) оказался 1100-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. На своем поле дончане забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в премьер-лиге. Чаще всего «Мариуполю» (78 мячей), «Карпатам» (70), «Ворскле» (63) и «Черноморцу» (62).

Список лучших домашних бомбардиров оранжево-черных возглавляют Андрей Воробей - 50 голов, Олег Матвеев - 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану - по 38.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы «Шахтера» в чемпионатах Украины