Шахтер забил 1100-й мяч на своем поле в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Лассина Траоре
Победный гол 21-летнего форварда из Буркина-Фасо Лассина Траоре в матче с «Черноморцем» (2:1) оказался 1100-м для «Шахтера» в родных стенах. Горняки стали первым клубом, достигшим этого рубежа в чемпионатах Украины. На своем поле дончане забивали всем без исключения клубам, с которыми им довелось встречаться в премьер-лиге. Чаще всего «Мариуполю» (78 мячей), «Карпатам» (70), «Ворскле» (63) и «Черноморцу» (62).
Список лучших домашних бомбардиров оранжево-черных возглавляют Андрей Воробей - 50 голов, Олег Матвеев - 44, Геннадий Зубов и Луис Адриану - по 38.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
18.03.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
Нива В
|
13’ (1:0)
|
5:0
|
100-й
|
06.04.1995
|
Сергей ОНОПКО
|
Верес
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
200-й
|
17.10.1997
|
Юрий СЕЛЕЗНЕВ
|
Металлург Д
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
300-й
|
16.06.2000
|
Геннадий ЗУБОВ
|
Таврия
|
84’ (2:0)
|
2:0
|
400-й
|
02.06.2003
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Металлург З
|
13’ (1:0)
|
2:0
|
500-й
|
12.03.2006
|
Дарио СРНА
|
Металлист
|
54’ (2:0)
|
2:0
|
600-й
|
21.11.2008
|
Алексей ГАЙ
|
Львов
|
54’ (1:0)
|
2:0
|
700-й
|
02.10.2011
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Заря
|
62’ (3:1)
|
4:1
|
800-й
|
05.04.2014
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Карпаты
|
51’ (3:0)
|
3:0
|
900-й
|
26.02.2017
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Ворскла
|
63’ (1:1)
|
2:1
|
1000-й
|
27.09.2019
|
Валерий БОНДАРЬ
|
Ворскла
|
32’ (1:0)
|
4:0
|
1100-й
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Черноморец
|
90+6’ (2:1)
|
2:1
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