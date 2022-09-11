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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 17:15 |
1364
1

Шахтер повторил рекорд Динамо

Безничейная серия «горняков» в домашних баталиях с «Черноморцем» достигла 25 игр

11 сентября 2022, 17:15 |
1364
1
Шахтер повторил рекорд Динамо
ФК Шахтер Донецк

«Шахтер», обыграв «Черноморец» со счетом 2:1, продлил свою домашнюю безничейную серию во встречах с одесситами до 25 матчей (22 победы, 3 поражения). Тем самым горняки повторили рекорд УПЛ, установленный «Динамо» в поединках с… «Черноморцем».

Причем серия киевлян также еще не подошла к концу. К слову, единственную до сего времени мировую с «моряками» на своем поле оранжево-черные подписали еще в первом чемпионате Украины - 16 апреля 1992 года - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом

Серия

Клуб

Соперник

Период

25*

Динамо

Черноморец

14.03.1993

19.11.2021

25*

Шахтер

Черноморец

13.06.1993

10.09.2022

23*

Шахтер

Мариуполь

29.05.1999

18.09.2021

22

Заря

Шахтер

06.09.1992

15.03.2020

18

Шахтер

Заря

28.05.1993

05.05.2018

16*

Шахтер

Ворскла

07.04.2007

24.10.2020

16*

Динамо

Ворскла

11.05.2008

06.11.2021

15

Днепр

Таврия

06.08.1995

24.04.2010

15

Заря

Днепр

19.03.1993

03.12.2016

* серия не завершена.

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Источник Sport.ua
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