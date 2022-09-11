Шахтер повторил рекорд Динамо
Безничейная серия «горняков» в домашних баталиях с «Черноморцем» достигла 25 игр
«Шахтер», обыграв «Черноморец» со счетом 2:1, продлил свою домашнюю безничейную серию во встречах с одесситами до 25 матчей (22 победы, 3 поражения). Тем самым горняки повторили рекорд УПЛ, установленный «Динамо» в поединках с… «Черноморцем».
Причем серия киевлян также еще не подошла к концу. К слову, единственную до сего времени мировую с «моряками» на своем поле оранжево-черные подписали еще в первом чемпионате Украины - 16 апреля 1992 года - 0:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом
|
Серия
|
Клуб
|
Соперник
|
Период
|
25*
|
Динамо
|
Черноморец
|
14.03.1993
|
19.11.2021
|
25*
|
Шахтер
|
Черноморец
|
13.06.1993
|
10.09.2022
|
23*
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
29.05.1999
|
18.09.2021
|
22
|
Заря
|
Шахтер
|
06.09.1992
|
15.03.2020
|
18
|
Шахтер
|
Заря
|
28.05.1993
|
05.05.2018
|
16*
|
Шахтер
|
Ворскла
|
07.04.2007
|
24.10.2020
|
16*
|
Динамо
|
Ворскла
|
11.05.2008
|
06.11.2021
|
15
|
Днепр
|
Таврия
|
06.08.1995
|
24.04.2010
|
15
|
Заря
|
Днепр
|
19.03.1993
|
03.12.2016
* серия не завершена.
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