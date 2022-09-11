Шахтер повторил рекорд Динамо

«Шахтер», обыграв «Черноморец» со счетом 2:1, продлил свою домашнюю безничейную серию во встречах с одесситами до 25 матчей (22 победы, 3 поражения). Тем самым горняки повторили рекорд УПЛ, установленный «Динамо» в поединках с… «Черноморцем».

Причем серия киевлян также еще не подошла к концу. К слову, единственную до сего времени мировую с «моряками» на своем поле оранжево-черные подписали еще в первом чемпионате Украины - 16 апреля 1992 года - 0:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безничейные серии с одним клубом

Серия Клуб Соперник Период 25* Динамо Черноморец 14.03.1993 19.11.2021 25* Шахтер Черноморец 13.06.1993 10.09.2022 23* Шахтер Мариуполь 29.05.1999 18.09.2021 22 Заря Шахтер 06.09.1992 15.03.2020 18 Шахтер Заря 28.05.1993 05.05.2018 16* Шахтер Ворскла 07.04.2007 24.10.2020 16* Динамо Ворскла 11.05.2008 06.11.2021 15 Днепр Таврия 06.08.1995 24.04.2010 15 Заря Днепр 19.03.1993 03.12.2016

* серия не завершена.