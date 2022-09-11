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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:26 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:36
757
0

Траоре побил рекорд Луиса Адриану

21-летний форвард стал автором самого позднего победного гола «Шахтера» в УПЛ

11 сентября 2022, 16:26 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:36
757
0
Траоре побил рекорд Луиса Адриану
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Лассина Траоре стал автором самого позднего победного гола «Шахтера» и легионеров как дальнего, так и ближнего зарубежья в чемпионатах Украины. Решающий мяч в ворота «Черноморца» он забил на 6-й компенсированной минуте встречи.

21-летний форвард из Буркина-Фасо на одну минуту превзошел клубное достижение, установленное 11 лет назад Луисом Адриану, и легионерский рекорд УПЛ 15-летней давности грузина Георгия Челидзе.

К слову, еще позже ставил победную точку только Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» 18 сентября 2021 года - на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия (д)

90+7’ (п)

1:0

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос (г)

90+6’

2:1

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла (г)

90+6’

2:1

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец (д)

90+6’

2:1

15.04.2007

Георгий ЧЕЛИДЗЕ

Заря

Кривбасс (д)

90+5’

2:1

03.03.2011

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

Севастополь (г)

90+5’

1:0

03.03.2012

Сергей ПШЕНИЧНЫХ

Металлист

Оболонь (д)

90+5’

1:0

11.05.2013

Александр ВОЛОВИК

Металлург Д

Ворскла (г)

90+5’

1:0

29.07.2017

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Шахтер

Сталь Км (г)

90+5’

2:1

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Динамо (д)

90+5’

2:1

05.10.2019

Денис ВАСИН

Ворскла

Львов (д)

90+5’ (п)

3:2

23.02.2020

МАРЛОС

Шахтер

Десна (д)

90+5’

1:0

 

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Источник Sport.ua
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