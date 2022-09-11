Траоре побил рекорд Луиса Адриану

Лассина Траоре стал автором самого позднего победного гола «Шахтера» и легионеров как дальнего, так и ближнего зарубежья в чемпионатах Украины. Решающий мяч в ворота «Черноморца» он забил на 6-й компенсированной минуте встречи.

21-летний форвард из Буркина-Фасо на одну минуту превзошел клубное достижение, установленное 11 лет назад Луисом Адриану, и легионерский рекорд УПЛ 15-летней давности грузина Георгия Челидзе.

К слову, еще позже ставил победную точку только Виктор Цыганков в домашнем поединке динамовцев с «Александрией» 18 сентября 2021 года - на 90+7-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние победные голы в чемпионатах Украины