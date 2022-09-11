Полтавская «Ворскла» на стадионе «Минай» принимает «Александрию» в поединке 4 тура чемпионата Украины. Матч состоится 12.09.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Ворскла» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.