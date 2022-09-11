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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:28
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0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ворскла – Александрия

Встреча состоится в понедельник, 12 сентября

11 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:28
150
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ворскла – Александрия
ФК Александрия

Полтавская «Ворскла» на стадионе «Минай» принимает «Александрию» в поединке 4 тура чемпионата Украины. Матч состоится 12.09.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Ворскла» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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