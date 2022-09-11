Украина. Премьер лига11 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:28
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Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ворскла – Александрия
Встреча состоится в понедельник, 12 сентября
11 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:28
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Полтавская «Ворскла» на стадионе «Минай» принимает «Александрию» в поединке 4 тура чемпионата Украины. Матч состоится 12.09.2022. Начало игры в 13:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
«Ворскла» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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