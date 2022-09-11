Шахтер стал автором одной из самых медленных волевых побед в истории УПЛ

В матче с «Черноморцем» (2:1) «Шахтер» одержал рекордную 85-ю волевую победу в чемпионатах Украины. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного на 9-й минуте гола, горнякам понадобилось 87 минут.

В истории УПЛ дольше отыгрывались только «Ворскла» в гостевом поединке с тем же «Черноморцем» в сезоне-2018/19 и запорожский «Металлург» в домашнем матче с «Арсеналом» в сезоне-2008/09.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины