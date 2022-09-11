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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:50 | Обновлено 11 сентября 2022, 17:09
345
0

Шахтер стал автором одной из самых медленных волевых побед в истории УПЛ

Чтобы выйти вперед после пропущенного гола, «горнякам» понадобилось 87 минут

11 сентября 2022, 16:50 | Обновлено 11 сентября 2022, 17:09
345
0
Шахтер стал автором одной из самых медленных волевых побед в истории УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В матче с «Черноморцем» (2:1) «Шахтер» одержал рекордную 85-ю волевую победу в чемпионатах Украины. При этом, чтобы выйти вперед после пропущенного на 9-й минуте гола, горнякам понадобилось 87 минут.

В истории УПЛ дольше отыгрывались только «Ворскла» в гостевом поединке с тем же «Черноморцем» в сезоне-2018/19 и запорожский «Металлург» в домашнем матче с «Арсеналом» в сезоне-2008/09.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные отыгрыши при волевых победах в чемпионатах Украины

Время

Клуб

Дата

Соперник

Пропустили

Вышли вперед

Счет

89’

Ворскла

27.04.2019

Черноморец (г)

2’

90+1’

2:1

88’

Металлург З

01.11.2008

Арсенал (д)

4’

90+2’

2:1

87’

Металлург Д

26.09.2011

Карпаты (д)

3’

90’

2:1

87’

Металлист 1925

16.10.2021

Мариуполь (г)

3’

90’

2:1

86’

Шахтер

24.04.1999

Днепр (г)

1’

87 ‘

2:1

86’

ЦСКА

09.05.1999

Металлург Д (д)

4’

90’

2:1

86’

Волынь

26.07.2014

Ильичевец (д)

6’

90+2’

2:1

86’

Шахтер

29.07.2017

Сталь Км (г)

9’

90+5’

2:1

86’

Шахтер

10.09.2022

Черноморец (д)

10’

90+6‘

2:1

85’

Севастополь

27.10.2013

Волынь (д)

9’

90+4’

2:1
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Источник Sport.ua
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