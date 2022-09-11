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Лига чемпионов
11 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:16
363
0

Матч ЛЧ Глазго Рейнджерс - Наполи перенесен

Игра 2-го тура турнира состоится, но позже

11 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:16
363
0
Матч ЛЧ Глазго Рейнджерс - Наполи перенесен
УЕФА

Пресс-служба УЕФА уведомила, что поединок групповой стадии чемпионского евротурнира между Глазго Рейнджерс и Наполи будет проведен не 13 сентября, в 14-го числа. Сообщается, что причиной переноса игры стали ограниченные ресурсы полиции в связи с траурной церемонией похорон королевы Елизаветы II.

Также сообщается, что неаполитанские болельщики не будут допущены на стадион Айброкс в Глазго (Шотландия). А чтобы присутствовала спортивная справедливость, поклонники Рейнджерс тоже не смогут посетить встречу команд в Неаполе. УЕФА призвал поклонников команд отнестись к этой ситуации с уважением и пониманием.

Матч команд Рейнджерс и Наполи в Юношеской лиге УЕФА также смещен с 13 на 14 сентября.

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов Наполи разгромил дома Ливерпуль со счетом 4:1, в Глазго Рейнджерс проиграл на выезде Аяксу – 0:4.

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Лига чемпионов УЕФА Глазго Рейнджерс Наполи Глазго Рейнджерс - Наполи
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Источник Sport.ua
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