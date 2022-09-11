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  4. Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой
Лига Европы
11 сентября 2022, 15:52 |
1960
2

Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой

Между двумя опытными специалистами завязалась заочная дискуссия

11 сентября 2022, 15:52 |
1960
2
Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2) был крайне недоволен агрессивной манерой ведения игры со стороны оппонента.

«Фенербахче» играл очень жестко. Один из моих футболистов (Шапаренко – прим. ред.) попал в больницу. Мой вратарь получил травму колена», - заявил Луческу.

В ответ на это наставник турецкой команды Жорже Жезуш предложил Луческу изучить статистику игры, чтобы увидеть, сколько игроки киевлян провели на поле в попытках банально «убить» время.

«После матча я ничего не говорил Луческу. Но я могу отправить ему статистику, если он так хочет», - подчеркнул Жезуш.

Турецкая пресса со ссылкой на подсчет издания The Athletic отмечает, что футболисты «Динамо» в поединке против «Фенербахче» под разными поводами и предлогами «украли» от общей продолжительности матча 29 минут и 38 секунд.

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Источник TGRT Haber
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Gargantua
бред какой ))
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+6
Хутин Пуйло
ЛОЛ. А кебабы сколько?
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+3
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