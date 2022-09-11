Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой
Между двумя опытными специалистами завязалась заочная дискуссия
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2) был крайне недоволен агрессивной манерой ведения игры со стороны оппонента.
«Фенербахче» играл очень жестко. Один из моих футболистов (Шапаренко – прим. ред.) попал в больницу. Мой вратарь получил травму колена», - заявил Луческу.
В ответ на это наставник турецкой команды Жорже Жезуш предложил Луческу изучить статистику игры, чтобы увидеть, сколько игроки киевлян провели на поле в попытках банально «убить» время.
«После матча я ничего не говорил Луческу. Но я могу отправить ему статистику, если он так хочет», - подчеркнул Жезуш.
Турецкая пресса со ссылкой на подсчет издания The Athletic отмечает, что футболисты «Динамо» в поединке против «Фенербахче» под разными поводами и предлогами «украли» от общей продолжительности матча 29 минут и 38 секунд.
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