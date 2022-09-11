Динамо украло 30 минут. Тренер Фенербахче ответил Луческу статистикой

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поединка первого тура группового раунда Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2) был крайне недоволен агрессивной манерой ведения игры со стороны оппонента.

«Фенербахче» играл очень жестко. Один из моих футболистов (Шапаренко – прим. ред.) попал в больницу. Мой вратарь получил травму колена», - заявил Луческу.

В ответ на это наставник турецкой команды Жорже Жезуш предложил Луческу изучить статистику игры, чтобы увидеть, сколько игроки киевлян провели на поле в попытках банально «убить» время.

«После матча я ничего не говорил Луческу. Но я могу отправить ему статистику, если он так хочет», - подчеркнул Жезуш.

Турецкая пресса со ссылкой на подсчет издания The Athletic отмечает, что футболисты «Динамо» в поединке против «Фенербахче» под разными поводами и предлогами «украли» от общей продолжительности матча 29 минут и 38 секунд.