Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»
Наставник «Металлиста 1925» – о разгромном поражении от «Днепра-1»
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы сегодня выбрали план игры, который работал до первого гола, но после подачи с углового мы пропустили необязательный мяч. Ну и отмечу, что класс «Днепра-1» явно выше нашего. Так что поздравляю «Днепр-1» с победой, ну а нам нужно работать и работать. У нас молодая команда, очень много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее», - сказал Кривенцов.
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