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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:52
308
1

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»

Наставник «Металлиста 1925» – о разгромном поражении от «Днепра-1»

11 сентября 2022, 15:42 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:52
308
1
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»
СК Днепр-1. Валерий Кривенцов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы сегодня выбрали план игры, который работал до первого гола, но после подачи с углового мы пропустили необязательный мяч. Ну и отмечу, что класс «Днепра-1» явно выше нашего. Так что поздравляю «Днепр-1» с победой, ну а нам нужно работать и работать. У нас молодая команда, очень много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее», - сказал Кривенцов.

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Валерий Кривенцов Металлист 1925 Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
"...ну а нам треба працювати і працювати..." Для кого він це сказав? Від середини грудня відпочиваєте, ціле літо на зборах, а ти не можеш змінити тактичну схему по ходу гри. Не перший ж день тренує... дивак.
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