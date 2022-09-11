Валерий КРИВЕНЦОВ: «Нам нужно работать и работать»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы сегодня выбрали план игры, который работал до первого гола, но после подачи с углового мы пропустили необязательный мяч. Ну и отмечу, что класс «Днепра-1» явно выше нашего. Так что поздравляю «Днепр-1» с победой, ну а нам нужно работать и работать. У нас молодая команда, очень много молодых игроков, которым нужно становиться сильнее», - сказал Кривенцов.