ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг
Успешная модель вдохновляет Андре Силву на новые свершения
Нападающий РБ «Лейпциг» Андре Силва полностью отыграл поединок против донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, но так и не сумел отличиться забитым мячом.
После успехов и фиаско 26-летнего форварда с нетерпением ждет дома красотка-жена Мария, которая успешно строит карьеру модели. Вероятно, именно её поддержка помогла Андре забить 17 голов в прошлом сезоне.
На Instagram Марии подписано более 130 тысяч человек, с которыми девушка регулярно делится своими горячими фото в купальниках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
Украинский теннисист был в статусе андердога, а в итоге вынес с корта поляка