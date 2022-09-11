ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг

Нападающий РБ «Лейпциг» Андре Силва полностью отыграл поединок против донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, но так и не сумел отличиться забитым мячом.

После успехов и фиаско 26-летнего форварда с нетерпением ждет дома красотка-жена Мария, которая успешно строит карьеру модели. Вероятно, именно её поддержка помогла Андре забить 17 голов в прошлом сезоне.

На Instagram Марии подписано более 130 тысяч человек, с которыми девушка регулярно делится своими горячими фото в купальниках.