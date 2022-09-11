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Лига чемпионов
11 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:32
586
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг

Успешная модель вдохновляет Андре Силву на новые свершения

11 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 11 сентября 2022, 15:32
586
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая жена звездного форварда РБ Лейпциг
Instagram. Мария Родригес

Нападающий РБ «Лейпциг» Андре Силва полностью отыграл поединок против донецкого «Шахтера» (1:4) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, но так и не сумел отличиться забитым мячом.

После успехов и фиаско 26-летнего форварда с нетерпением ждет дома красотка-жена Мария, которая успешно строит карьеру модели. Вероятно, именно её поддержка помогла Андре забить 17 голов в прошлом сезоне.

На Instagram Марии подписано более 130 тысяч человек, с которыми девушка регулярно делится своими горячими фото в купальниках.

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Источник Sport.ua
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