В воскресенье, 11 сентября в 23:00 по Киеву, состоится финал мужского Открытого чемпионата США по теннису между Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 4) и Каспером Руудом (Норвегия, ATP 7).

В этом сезоне Алькарас выиграл 4 титула на уровне АТР и еще дважды проиграл в финалах. Финал US Open – 1-й финал для 19-летнего испанца на турнирах Grand Slam.

Рууд проводит довольно удачный для себе сезон. В 2022 Каспер выиграл 3 трофея на турнирах серии АТР 250. В своей карьере Рууд выиграл 8 титулов на грунте и 1 на харде. В этом сезоне Каспер впервые в карьере сыграл в финале Grand Slam, а именно на Ролан Гаррос, где уступил Рафаэлю Надалю. Соответственно, финал US Open для него 2-й финал на турнирах Grand Slam в сезоне и карьере.

Ранее теннисисты дважды встречались между собой. Обе победы на счету Алькараса. Отметим, что молодые теннисисты играли друг с другом и в этом году, в финале Мастерса в Майами (США, хард).

К слову, победитель финала не только впервые выиграет трофей Grand Slam, но и станет 1-й ракеткой мира, а проигравший будет довольствоваться статусом 2-го номера в мировом рейтинге АТР.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию мужского финала US Open 2022, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.