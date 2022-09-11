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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Мы не использовали все свои шансы»
Германия
11 сентября 2022, 13:56 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:07
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0

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Мы не использовали все свои шансы»

Защитник «Баварии» – о ничьей со «Штутгартом»

11 сентября 2022, 13:56 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:07
240
0
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Мы не использовали все свои шансы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

«Это была сложная игра, я недоволен результатом. Когда вы играете на 2:2, это нехорошо. Мы не использовали все свои шансы. «Штутгарт» хорошо и компактно оборонялся.

Нам чего-то не хватало, чтобы создавать больше возможностей и реализовывать свои моменты. Над этим нам стоит поработать перед нашей следующей игрой», - сказал де Лигт.

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Маттейс де Лигт Бавария Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник ФК Бавария
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