Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Мы не использовали все свои шансы»
Защитник «Баварии» – о ничьей со «Штутгартом»
Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
«Это была сложная игра, я недоволен результатом. Когда вы играете на 2:2, это нехорошо. Мы не использовали все свои шансы. «Штутгарт» хорошо и компактно оборонялся.
Нам чего-то не хватало, чтобы создавать больше возможностей и реализовывать свои моменты. Над этим нам стоит поработать перед нашей следующей игрой», - сказал де Лигт.
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