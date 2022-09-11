Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Мы не использовали все свои шансы»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал ничью со «Штутгартом» (2:2) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

«Это была сложная игра, я недоволен результатом. Когда вы играете на 2:2, это нехорошо. Мы не использовали все свои шансы. «Штутгарт» хорошо и компактно оборонялся.

Нам чего-то не хватало, чтобы создавать больше возможностей и реализовывать свои моменты. Над этим нам стоит поработать перед нашей следующей игрой», - сказал де Лигт.