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Чемпионат Германии
Бавария
10.09.2022, FT 2 : 2
Штутгарт
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Германия
11 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:55
46
0

Бавария – Штутгарт – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

11 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:55
46
0
Бавария – Штутгарт – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Штутгарт).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Штутгарт.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
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Источник Sport.ua
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