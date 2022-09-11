Германия11 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:55
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Бавария – Штутгарт – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
11 сентября 2022, 13:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:55
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В матче 6-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Серу Гирасси (Штутгарт).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Фюрих (Штутгарт).
51’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Штутгарт.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
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